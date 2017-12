De tous les jeux, indés ou pas, qui ont su définitivement laisser une empreinte dans la culture vidéo-ludique ces dernières années, Undertale s’en sort carrément avec de sacrés honneurs. Undertale s’agit d’une perle rare, ( presque ) entièrement réalisé par un seul homme, Toby Fox, qui a choisi de travailler de manière totalement indépendante tout au long du développement du jeu ( à quelques exceptions près ) par sa volonté de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. D’abord financé sur Kickstarter ( avec une campagne qui dépasse le but original, environ $5,000, pour un résultat final de plus de $50,000 )jeu en 2015 sur Steam, et qui a depuis déclenché un véritable phénomène pop-culturelle à travers toute la blogosphère. Des cosplays audacieux aux remixes des pistes musicaux du jeu qu'on trouve par centaines sur YouTube, en passant par des œuvres de fan-art inspirés et passionnés qu’on peut trouver par milliers sur DeviantArt, Undertale a fini par déchaîner en masse les passions. Mais deux ans après sa sortie, que peut-on véritablement comprendre ( et tirer ) de l’épatant succès d’Undertale ?Alors, Undertale s'agit d'un jeu de rôle où le joueur doit incarner un enfant au gendre indéfini tombé dans un monde souterrain rempli de monstres. Le joueur doit essayer de regagner la surface de la terre en explorant différents lieux tout au long de la quête. Le joueur interagit à plusieurs reprises avec ces monstres dans sa quête pour remonter à la surface, principalement via un système de combat mêlant tour-par-tour et shoot 'em up.Dans celui-ci, le joueur doit éviter des projectiles envoyés par les monstres rencontrés, mais l'idée originale ( et qui finit par définir la thématique abordée d'Undertale ), c'est le choix de soit épargner le monstre en essayant de discuter avec lui, ou soit tout simplement tuer le monstre. Cet élément de gameplay casse avec les RPG classiques, jusque alors dans un RPG, tout ce qu'on pouvait faire, c'est d'être obligé à combattre sans fin des ennemis sans faire preuve de pitié. C'est ce qui fait l'identité d'Undertale, pouvoir essayer de résoudre des solutions soit pacifiquement, soit brutalement, cela ne dépend que du joueur, et l'idée de pouvoir combattre l'ennemi par les mots, même les plus dangereux, peut résoudre en des situations parfois inattendues et drôlatres.C'est là qu'on se rend compte qu'Undertale fait parfaitement mouche dans sa réflexion sur les actes humanitaires, si on décide de ne combattre que par les mots, miracle la plupart des personnages majeurs qu'on rencontre au fur et a mesure sont gentils avec nous, carrément amical(e)s et compréhensives avec Frisk ( le perso principal ) et cela permet d'avoir une véritable happy ending ( le plus gros défi justement serait d'essayer d'obtenir la véritable fin " True Pacifist " en ne tuant AUCUN ennemi rencontré ), ou on peut tout simplement engager une véritable boucherie partout où on va, mais attention, cela pourrait engendrer de sombres conséquences qui finira par révéler une toute nouvelle facette carrémentde la réalité connu alors jusque-là.Undertale ( croyez-moi ) est une véritable lecon de compréhension humanitaire selon moi, imaginez si on essayait de résoudre les crises humanitaires actuelles sans les armes, sans violence, sans haine, mais seulement avec des mots, est-ce que la situation actuelle aurait-elle changé à l'heure qu'il est ? La thématique abordée à l'air si réaliste et intelligent, je suis vraiment étonné comment Toby Fox arrive à traiter brillamment le sujet en y ajoutant de la légèreté, de l'humour à tout va ( et carrément ridicule par moment faut l'avouer ), une histoire très solide, rempli de personnages charismatiques et attachants et qui promet des rebondissements en surprise sur toute la ligne ( dépendant de la route qu'ait chosie le joueur : un pacifiste, ou un tueur en série ? )Autre gros point fort d'Undertale selon moi : l'OST. C'est un travail monstrueux qu'ait abordé Toby Fox ( là encore, il l'a fait à lui tout seul ) sur le plan musical du jeu. La musique accompagne des moments clés dans la quête du joueur, mais elle ne fait pas que rendre l'aventure plus immersive, elle nous fait carrément plonger dans le jeu : une musique stressante, angoissante, déterminante, étrange, hilarante selon les évènements occurés, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on s'en lasse jamais. Voici la plupart des titres importants joué lors de batailles clés, j'évite de spoiler mais vous devrez vraiment allez jeter un coup d'oeil, ou plutôt un coup d'oreille tant il s'agit de la meilleure OST jamais entendu dans un jeu indé. ( Petit coup de coeur perso pour les tubes " Bonetrousle " et " Megalovania " )Mais une question déterminante ( le leitmotiv du jeu ) se pose toujours : pourra-t-on voir un jour Undertale sur Switch, étant donné que je ne suis pas un joueur PC et que pour moi Undertale à l'air parfait pour pouvoir être joué où je veut, et quand je veut. Oui, il y a déjà une version PS Vita pour ça mais moi je ne l'achèterai que sur Switch ( en plus j'ai pas de S Vita, ça a l'air trop " niais " en terme d'intêret ). Point. Mais si le jeu à l'air ridiculeusement facile à porter, un problème de taille persiste. Le programme de création utilisé pour la réalisation d'Undertale, le logiciel Game Maker: Studio n'est pas ( encore ) compatible avec la Switch, et à défaut de devoir faire un portage facile, Toby Fox va devoir reprogrammer à zéro le jeu pour pouvoir le faire tourner convenablement sur Switch. Pourtant, l'espoir fait vivre... tout ne dépend que du choix de YoYo Games ( propriétaire du logiciel ) à vouloir officiellement rendre compatible Game Maker: Studio avec la Switch.Allez, on se quitte avec un petit bonus, une vidéo compilant les meilleurs réactions d'un de mes youtubeurs favoris qui s'est prêté au jeu, c'est plutôt hilarant ( surtout à la fin ) et ça devrait vous montrer un aperçu du run " Genocide ", enjoy !Et vous, que pensez vous d'Undertale ? Y avez vous joué ? Quelles ont été les points forts et les points faibles du jeu selon vous ? Attendez vous de voir une suite à ce jeu ?