Salut tout le monde,Sa y est, il est enfin là le portail avec non pas 1 mais 2 Tapion dropable et en plus avec un taux de SSR doublés et également pour chaque multi 2 Kamessenin offert pour monter la spé.Le reste des persos du portail n'est pas ouf avec des SR lié à Tapion mais sa reste plus pour la collection, et des SSR vieux où qu'on ne se sert plus dans les méta actuellePartagez les frérots