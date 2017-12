Le spin-off pour Android et iOS de World of Final Fantasy est sorti ce 12 décembre au Japon uniquement.Au programme :- Retour des personnages emblématiques du jeu PS4/Vita, dans une nouvelle histoire- Possibilité de créer son propre avatar dans le style SD- Toujours différents monstres et invocations de la série ff (mirages) pour composer l'équipe, et des cameos supportPour les fans de l'opus PS4/Vita, plusieurs éléments disparaissent néanmoins :- Plus de pyramide, l'équipe se compose de 6 mirages indépendants- Le tour par tour disparaît également : Les mirages lancent des attaques automatiques, chaque attaque automatique remplit la jauge d'AP, qui permet de lancer une capacité une fois celle-ci pleine- Plus de capture, on passe sur un modèle mobile habituel à base de gachaLe jeu se veut résolument mignon (encore plus que l'opus console), et présente déjà des cameo-support inédits, notamment Zack Fair (FFVII:CC) ou Grenat (FFIX)Le gameplay a été simplifié et modifié pour correspondre à un modèle d'application déjà vue, qui en fait une bonne application, mais qui risque de décevoir ceux qui attendaient une adaptation fidèle du gameplay, très bon, du jeu original.Si la réalisation est propre pour une appli, l'ost reste pour le moment moins ambitieuse, récupérant la main song de l'opus console, et proposant des thèmes de combat en deça de ce qu'il nous avait été proposé jusque là :Battle Theme :Boss Theme :Premières minutes du jeu (pas de moi) :Toujours pas d'officialisation d'une sortie européenne. Rien ne laisse penser à une sortie rapide, compte tenue du fait que Square Enix garde par exemple son application Dissidia : Opera Omnia en exclusivité pour le Japon depuis... Le 1er février tout de même.