Voila quelques mois que sur FH3 je suis a 99% du succès juste au dessus j'ai regardé ma carte en jeu et j'ai bien arpenter toutes les routes du jeuJe suis a 487 routes sur 488 RoutesQuelqu'un est dans le meme cas que moi ? J'imagine qu'il doit me manquer il petit bout de routes non visible sur la carteGrace au Statistiques Xbox j'ai découvert que j'ai passé presque 4 jours de jeu sur FH3 .Si on m'avait dit qu'un jours je passerai autant de temps sur un jeu de bagnole