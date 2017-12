Après le DLC Not a Hero au PS VR, c'est au tour du DLC End of Zoe évidemment.Et dans ce tout nouveau DLC, on incarnera Joel Baker...euh pardon...Joe Baker dans une mission de sauvetage qui consistera à sauver sa pauvre nièce infectée par un mal qui la ronge. La mission de sauvetage va vite se transformer en mission de survie où Joe Baker devra combattre des créatures abominables, construire des armes de fortune ou encore ce nourrir d'aliments crus pour survivre...Le tout au PS VR, bon visionnage pour les intéressés.PS: Mon avis sur les deux DLC va bientôt arriver*Et si vous avez raté mon dernier article, voici le DLC Not a Hero au PS VR complet et en FR.