Dauntless est un action RPG coopératif type Monster hunter à devenir sur PC, actuellement en accès anticipé. et prévu courant 2018. Il empruntera le modèle économique du Free-to-Play mais tout comme pour fortnite ( hors battle royal qui est 100% gratuit), vous pouvez acheter un des packs fondateurs Combattez des Behemoths féroces, fabriquez de puissantes armes et forgez votre légende sur les Îles Ravagées. Vidéo de présentation du jeu: Un jeu a surveiller, prévu actuellement que sur PC. Surement sur console plus tard si il marche bien car est développé par un petit studio

posted the 12/19/2017 at 08:29 AM by oenomaus