Voici une Information autour du jeu SoulCalibur 6 :Selon Motohiro Okubo, le développement du jeu SoulCalibur VI a commencé il y a plus de trois ans. A ce moment-là, personne ne savait rien à propos de la Nintendo Switch. Donc, en fait, Bandai Namco ne travaille pas sur une version Nintendo Switch du titre. Il précise cependant qu'il est intéressé par la plateforme et que si le moteur Unreal peut s'adapter à la Nintendo Switch, alors les choses pourront évoluer, et peut-être que la version Nintendo Switch sera une possibilité ultérieurement...Source : https://www.gonintendo.com/stories/298165-bandai-namco-officially-says-soulcalibur-vi-is-not-in-development

posted the 12/19/2017 at 07:26 AM by link49