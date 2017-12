Bonjour !Tout d'abord, il est où ce passage ? Vendu comme LE passage badass ?.Ensuite, passé cette escroquerie, et bien que dire sur ce huitième, réalisé par Ryan Johnson ? Ben putain comment j'ai mal à mon Star Wars... Tout cet enchaînement de fausses bonnes idées, ces scènes plus absurdes les unes que les autres auxquelles on ne croit pas une seconde, où l'action laisse place à du spectacle loufoque sorti tout droit de l'imagination d'un gosse de 8 ans...Disney en a plus rien à foutre, clairement, la machine à billets tourne plein pot et on le savait, les nouveaux films allaient s'adresser à la nouvelle génération de consomm... euh de fans de Star Wars, mais pondre un truc aussi sale me consterne quand même. Zero scénario, zero sobriété, de la grandiloquence grotesque, la force qui devient une source de pouvoir à tout faire et surtout tout et n'importe quoi ce qui symbolise parfaitement ce qu'est devenu Star Wars.Rien que les personnages, jamais vu des persos aussi vides auxquels on s'attache pas une seconde, pendant un moment j'ai presque cru avoir à faire qu'à des marionnettes en latex tellement c'est joué toujours de manière ultra linéaire et barbante... On a l'impression que tout a été fait pour balancer un max de scènes pour satisfaire à tout prix le fan, sauf qu'aucune n'est vraiment marquante, on en retient rien, ce n'est qu'une usine à nous faire bouffer des situations X, Y, Z sans saveur. Cette idée de mettre des peluches partout pour les gosses aussi... STOP.Non mais quelle purge ! J'avais tout sauf l'impression de voir un Star Wars, juste d'être dans la magie Disney avec un mélange de trucs sans queue ni tête et aucune révélation, aucun twist scénaristique vraiment cool... Aucune réponses aux questions qu'avaient soulevées le 7 finalement. Genre qui est Snoke ? Les origines de Rei qu'on nous a bien agité sous le nez en flashback je vous rappel. La trajectoire des deux persos principaux finalement sans surprise. Leia qui survie alors qu'elle était toute disposée à crever, mais non, elle aussi elle est pleine de Force et l'a développée comme par magie. Luke qui disparaît bêtement comme un vieux pet, wtf ?La déception est totale.HORRIBLE. je vais ranger cette licence aux côté des films Marvel et autres purges du cinéma actuel et arrêter de gaspiller mes tunes là dedans.Bonne journée !