Voici des Estimations concernant les jeux suivants :Selon Tsutaya d’abord, le jeu Yo-Kai Watch Busters 2 entrerait aux premières places, Yakuza Kiwami 2 perdrait cinq places, Xenoblade Chronicles 2 perdrait sept places, Dead Rising 4 sur Ps4 quitterait le classement, Resident Evil 7 - Gold Edition sur Ps4 entrerait à la treizième place, Ni-Oh - Complete Edition quitterait le classement, Horizon : Zero Dawn Complete Edition quitterait aussi le classement, Pokemon Ultra Moon perdrait trois places, Pokemon Ultra Sun perdrait aussi trois places et le Double Pack perdrait six places, Pokken Tournament DX ferait son retour, Super Mario Odyssey resterait stable, Splatoon 2 gagnerait deux places, Mario Kart 8 Deluxe perdrait trois places et The Legend of Zelda : Breath of the Wild - Edition Explorer perdrait deux places.De plus, selon Comgnet, le jeu Yo-Kai Watch Busters 2 ferait son entrée aux deux premières places, Yakuza Kiwami 2 perdraitt sept places, Xenoblade Chronicles 2 serait dix-neuvième, Dead Rising 4 sur Ps4 quitterait le classement, Resident Evil 7 - Gold Edition sur Ps4 entrerait à la seizième place, Pokemon Ultra Moon/Sun perdraient quelques places, Super Mario Odyssey serait quatrième, The Legend of Zelda : Breath of the Wild - Edition Explorer quitterait le classement, Splatoon 2 serait troisième, Mario Kart 8 Deluxe perdrait quatre places et 1-2-Switch ferait son retour.Enfin, pour terminer, voici quelques places intéressantes du Top Amazon Japon. Le jeu Super Mario Odyssey récupérerait la première place, Splatoon 2 serait troizième et Xenoblade Chronicles 2 serait quarante-cinquième.Au niveau Hardware, il devrait y avoir de changement. La Nintendo Switch serait première, suivie de la 3DS, aidée par la sortie des jeux Yo-Kai Watch Busters 2, et de la Ps4. Réponse mercredi prochain...Source : http://www.tsutaya.co.jp/rank/game.html?r=W090