Une guerre nucléaire a fait de la Terre un immense champ de boue. Dernière solution de l'humanité pour survivre, bâtir des villes sur roues, alliant refuge et mobilité. Seulement voilà, la ville de Londres est au fond du gouffre, la nourriture manque et le seul moyen de survivre réside dans le cannibalisme. Le mastodonte va alors arpenter les chemins sinueux à la recherche de proies. Une jeune fille, Hester Shaw, est quant à elle en quête de vengeance. Accompagnée d'un apprenti historien du nom de Tom, elle va se mettre à la recherche de l'assassin de sa mère. Ce duo improbable voit le jour pour tenter de stopper l'inarrêtable, sur fond de SF et de secrets bien enfouis.

Le nouveau film de Peter Jackson (OK, il ne le réalise pas, il est juste producteur) se dévoile au travers d'un trailer, qui donne bien envie.Le film est réalisé par Christian Rivers, côté casting nous retrouverons Robert Sheehan et Hera Hilmar, avec aussi Hugo Weaving (Matrix) et Stephen Lang (le méchant d'Avatar). Apparemment, le budget du film est de 100 millions de $.Le matériau d'origine est une série de livre steampunk et futuriste de Philip ReeveLe film sortira le 14 Décembre 2018