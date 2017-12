Comme beaucoup je suis déçu de la partie technique de la Switch, notamment en mode dock puisque je ne me sert que très peu du mode portable.Entre un Zelda et Mario en 900p, un Xenoblade en 720p qui devient flou/pixelise et rame dés qu'il y a un peu trop de chose à l’écran, pis tout ces jeux tiers qui enchainent les casseroles entre grosses inferiors ou jeu à moitié sur la cartouche/à moitié à dl, on ne peut pas dire que le matos fasse toujours honneurs aux jeux qui sortent dessus.Pourquoi ne pas avoir fait deux consoles ? Une portable avec la puissance de la Switch et une autre plus puissante ? On aurait alors eu les mêmes jeux, mais sur 2 supports différents a la manière d'une bonne parties des jeux japs sur la PS4 et Vita, avec pourquoi pas du cross-buy.D'un coté ceux qui se fichent de jouer sur portable comme moi n'auraient pas vu leur expérience bridée et les joueurs portables auraient été content d'avoir la best portable du moment.De plus cela aurait permis d'avoir les gros jeux tiers en entier sur le support physique puisqu'ils auraient alors pu sortir les jeux consoles de salon sur Blu-Ray.Un Zelda, Xenoblade ou Mario Odyssey en 1080p, ultra fluide avec une vraie distance d'affichage et moins voir pas d'aliasing, le pied.