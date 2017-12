C'est bizarre, mon expérience est plutôt en dents de scie.Au début j'étais pas vraiment motivé, puis à l'apparition des blades j'ai commencé à avoir envie d'explorer à fond pour trouver des Cristaux-coeurs, puis en voyant que je tapais que des Blades communes j'étais degEt le scénario est franchement trop gamin pour moi pour le moment, bcp trop cliché j'ai plus l'âge, le doublage jap n'arrangeant rien et le doublage Anglais étant trop mauvais car pas synchro.Je continue mais l'effet sac à pv des ennemis me dissuade un peu de faire les combats, du coup je trace souvent vers l'objectif du scénario. Je viens tout juste d'arriver àet franchement c'était la purge cette partie. Un large couloir qui n'en finit pas entrecoupées de scènes cinématiques qui sont censées faire rire...Pour l'instant j'ai toujours pas Perceval donc je reste deg même si je viens d'avoir Perun c'est déjà mieux niveau design (enfin sauf quand tu t"interroges sur son processus de réflexion quand elle a mit sa jupe, genre "ok on voit bien la moitié de ma culotte, je suis prête à sortir") parce que jusque là j'avais pas été gâté (Godfrey, Gorg, Electra... beurk).Bref ce jeu souffle le chaud et le froid, parfois on se laisse prendre au scénario et parfois on se dit "Je suis trop vieux pour ces conneries", surtout que le jeu respecte absolument pas ton temps entre les sacs à pv et les ennemis qui aggro et qui te font recommencer au dernier checkpoint. D'ailleurs la vitesse de déplacement est naze pour un monde aussi grand, Xeno X c'était bien mieux en comparaison, à pied comme en Skell par la suite.Bon sinon ça décolle à moment ?