Je suis complètement passé à côté ... Diffusion terminée depuis fin Septembre ! La saison 3 de Code Blue, un excellent drama avec Yamapi. Dispo sur le blog de la Asia-sun-fansub. 10 épisodes de 45min (9 actuellement traduits, l'épisode 10 pour début 2018 ). Le film sortira en 2018 et sera également dispo sur ce blog. Voici l'article concernant les saisons 1 & 2 : blog_article410286.html Les chemins des cinq anciens collègues de l'hôpital Shoyo se sont séparés.Si Shiraishi a continué son parcours de "flight doctor" au point de diriger maintenant l'équipe dont fait également toujours partie l'infirmière Saejima ; certains ont préféré découvrir d'autres domaines. Ainsi, Aizawa vise désormais une place parmi les meilleurs spécialistes de la neurochirurgie et enchaine les opérations pour atteindre cet objectif. De son côté, Hiyama est devenue gynécologue-obstétricienne. Par contre, Fujikawa est lui aussi resté aux urgences de Shoyo où il s'est spécialisé en chirurgie orthopédique. Cependant les jeunes recrues urgentistes peinent à se rendre utiles et le service est régulièrement débordé. Hiyama et Aizawa ne vont avoir d'autre choix que de revenir travailler aux côtés de leurs compères tout en apportant leurs nouvelles compétences ...C'était le dernier article concernant les dramas pour cette année. Le n°96 arrivera dans un très très très long moment. Je pars dans 5 semaines à l'étranger pour 2 mois et je serai occupé les trois mois qui suivront donc ... Car oui, avant de proposer des dramas, il faut déjà que je les regarde avant ... Donc une très très grosse pause dramas ! A bientôt