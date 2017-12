Saison 2 de 99.9 Criminal Lawyer ! Également appelé 99.9 Keiji Senmon Bengoshi 2. (avec Matsumoto Jun)Diffusion dès le 14 Janvier 2018. 10 épisodes de 45min. (1 épisode - 1 affaire judiciaire à résoudre)La Saison 1 était très bonne, ça sera très certainement le cas pour cette seconde saison. Peut être que la saison 2 sera traduit par la même team qui s'est occupée de la saison 1, c'est à dire, dispo sur le blog de la FanSub MJF, inscription obligatoire gratuite. Il faut demander l'accès aux liens par commentaire, l'accès vous sera ensuite donné. Ou alors par une autre team ... L'article concernant la Saison 1 : blog_article406915.html Les avocats Miyama Hiroto et Sada Atsuhiro poursuivent leur collaboration mouvementée au sein du cabinet Madarame, Miyama continuant de s'occuper de cas qui semblent perdus d'avance.C'est d'ailleurs à l'occasion d'une telle affaire qu'il va croiser le chemin d''Ozaki Maiko, ancienne juge qui a pris ses distances avec le monde judiciaire mais que Sada va finalement inviter à rejoindre le cabinet Madarame ...

posted the 12/18/2017 at 08:53 PM by ioop