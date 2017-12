Bonsoir je voulais savoir dans quelles situations les Joy-con se rechargent ? Car je croyait qu’ils se chargeaient quand la console est sur le dock mais je me rend compte que les miens n’en sont jamais chargés à bloc voir même pas charger du tout après une journée sur le dock. Aussi je voulais savoir si quand je joue en mode portable avec la console branchée sur le secteur s’est censé les recharger ? PEUt être Que ma console a un problème ?

posted the 12/18/2017 at 08:46 PM by wazaaabi