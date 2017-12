Voici une Information autour entre autres du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :50. A Mortician’s Tale49. Madden NFL 1848. Snipperclips47. Uncharted : The Lost Legacy46. Observer45. The Sexy Brutale44. Yakuza Zero43. Splatoon 242. Nioh41. Hidden Folks40. Arms39. Please Knock on My Door38. Last Day of June37. Universal Paperclips36. Getting Over It35. Gorogoa34. Another Lost Phone33. Mario + Rabbids : Kingdom Battle32. Rakuen31. Ys VIII30. Metroid : Samus Returns29. Sonic Mania28. Dirt 427. Little Nightmares26. Emily Is Away Too25. Blackwood Crossing24. Hellblade : Senua’s Sacrifice23. Night in the Wood22. Pyre21. The Evil Within 220. Fire Emblem Heroes19. Gravity Rush 218. Lone Echo17. XCOM 2 : War of the Chosen16. West of Loathing15. Assassin’s Creed Origins14. Cuphead13. What Remains of Edith Finch12. Destiny 211. Butterfly Soup10. Wolfenstein II : The New Colossus9. Everything8. Horizon Zero Dawn7. Prey6. Persona 55. Resident Evil VII : Biohazard4. NieR : Automata3. Super Mario Odyssey2. Playerunknown's Battlegrounds1. The Legend of Zelda : Breath of the WildLe jeu de Nintendo remporte encore le titre...Source : https://www.resetera.com/threads/polygons-top-50-best-games-of-2017.11708/