Alors voilà, bien que les persos Guest c'est pas vraiment mon trip, mais au vu qu'il est obligé d'avoir un perso guest dans Soul Calibur vu que c'est une sorte de tradition, voilà donc mon choix sur les persos guest que je pense serait top dans le jeu et dont j'ai une preferencePS: A notez que je prends des persos qui correspondent, et qui ne risquerons pas d'etre similaire à un perso existant (par ex je mets pas Cloud de FF7 car il risque d'etre similaire à Siegfried)Elle peut etre cool, en terme design elle corresponds peut etre pas trop, mais avec un petit redesign ça peut le faireJe pense qu'il y'a moyen d'en faire un guest de qualitéKratos fut déja present dans Soul Calibur Lost Swords de PSP, mais le nouveau Kratos est assez different en terme de design globale, ce qui rends assez intéressant de voir le perso en tant que Guest dans Soul Calibur 6 avec son nouveau design tout frais et gameplay tout nouveau avec la hache et toussa!!Voir un perso de Bloodborne serait tout simplement TOPJe pense que c'est le perso que j’aimerais voir le plus, tellement stylé, et correspondra que trop, allez Bandai Namco envoyer la SAUCE!!