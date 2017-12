Bonsoir à tous. J'ai fais l'acquisition d'une snes mini que je souhaite "upgrader", en cherchant un peu sur le site je suis tombé sur cette ancien article qui en parle :http://www.gamekyo.com/blog_article413182.html Vers la fin de l'article, l'ami Rulian parle d'une personne qui aurait posté le pack ultime, mais aujourd'hui le lien est mort, j'aurai voulu demander à la communauté si quelqu'un qui aurait récupéré ce pack pourrait il me l'envoyer s'il vous plaît ?

Like

Who likes this ?

posted the 12/18/2017 at 07:53 PM by lautrek