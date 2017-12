Chaud devant ! Avis aux fans d'Olive et Tom, connu sous le nom de Captain Tsubasa au pays du Soleil-Levant, une nouvelle série animée vient d’être annoncée. Première chose à prendre en compte, c'est le studio DAVID Production (Jojo's Bizarre Adventure en 2012) et Toshiyuki Kato qui se chargent de produire ce nouvel ouvrage.







Ensuite, et pour exciter un brin les foules, une première bande-annonce est diffusée et il faut dire que le rendu n'est pas du tout mauvais. Autre point à ne pas négliger, seul le Japon est concerné pour le moment... Grande question que nous nous posons pour le coup, ce nouveau Captain Tsubasa verra-t-il le jour par chez nous également ? Ce fut le cas pour Dragon Ball Super, alors pourquoi pas cette licence ? Surtout que Bandai Namco a sorti récemment un free-to-play, Captain Tsubasa: Dream Team, qui semble plaire au public occidental.



Captain Tsubasa sera diffusé sur les petits écrans nippons en avril 2018.