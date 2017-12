Bonsoir tout le monde, voilà je suis à la recherche d'un appareil photo,bon j'ai déjà regardé quelques informations sur le net mais ça reste très brouillon dans ma tête...Premièrement le budget est entre 600 et 800 euros +-,après cela j'en sais trop rien. Je dirais que je cherche un appareil pas trop compliqué à utiliser, qui fait de très belles photos et qui est assez complet (je sais que ça reste très vague) , je pense surtout que cet appareil servira à photographier des paysages ou des choses de tous les jours en quelque sorte,je sais qu'il y a les hybrides, reflex etc mais je vous avoue que je ne sais pas vraiment quoi choisir à travers ce que j'ai regardé comme informations,merci!ps : si vous avez des bons objectifs à conseiller je suis preneur également