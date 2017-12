Si Sega ne semble pas toujours pas vouloir redonner vie a la license depuis Panzer Dragoon Orta sur Xbox, Saori Kobayashi et Brave Wave Productions eux ont décidé de fêter les 20 ans de Panzer Dragoon Saga (Azel au Japon) avec un ré-arrangement de 20 pistes de l'OST qui sortira en CD et Vinyle le 29 Janvier prochain.

posted the 12/18/2017 at 06:13 PM by guiguif