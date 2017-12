Salut à tous amis joueurs, Si vous parcourez les forums de gamekyo, vous devez probablement savoir que je suis extrêmement déçu du nouveau starwars: les derniers jedi. J'ai essayé de comprendre les réactions positives en parcourant les avis mais finalement je suis tombé sur cette vidéo qui reflete pas mal mon avis. Je parle surtout du mec à droite Pensée pour Mark Hamil Sur ce, j'arrete de m'acharner sur ce film, c'est un mauvais film à mes yeux malgré de bonnes idées de réal. Titre du prochain starwars, episode 9, the last hope?

Who likes this ?

posted the 12/18/2017 at 04:30 PM by fan2jeux