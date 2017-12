Pour info, j'ai déjà commencé Stoorblood mais j'ai enfin complété presque tout le contenue de Heavensward!.[img500]https://img.finalfantasyxiv.com/lds/h/y/fQjvY7gi6DtpAwy1tZ7OMkwhLI.jpg[/img]Suite à notre évasion de Ul'dah, nous trouvons refuge à Ishgard. Notre personnage et Aphinaud essayeront de redorer leur blason. Bien qu'ils retrouvent le morale, ils se retrouveront au coeur d'un conflit politique ainsi dans une guerre qui dure depuis 1000ans. En effet, la cité est en guerre contre les dragons. Ils tenteront alors par la suite de trouver une solution à l'aide de nombreux compagnons et ils feront face à la vérité du conflit.Cependant, ils ne sont pas au bout de leur peine. Des guerrières des ténèbres font leur apparition et ils sont eux-aussi capable d'utilisé l'Echo.J'ai beaucoup aimé le scénario de Heavensward, ils proposent vraiment des thèmes intéressants. Ils ont très bien traiter le conflit politique et le conflit de guerre qui règne sur Ishgard.Des scènes intense, dramatique, drôles, il y'a de tout et ça fait plaisir! Les scènes misent en place avec la musique, ça donne vraiment un frisson surtout un moment face à un dragon qui se tient en face de nous. Si on aurait pu avoir un truc comme ça dans FF15. On voit qu'ils ont pris plaisir à faire le jeu.Le gameplay n'a pas réellement changé. Sauf qu'ils ont enlevé certains choses par rapport aux classes. On ne peut utilisé les sorts de nos sous-job, c'est à dire: je suis mage noir et avant je pouvais quelques sorts de la classe d'Archer. Bon au début, j'étais déçu mais après on y fait.Par contre, ils ont réglé le soucie du chocobo et ça c'est un plus. C'était chiant de devoir enlever son chocobo à chaque fois qu'on partait en mission.Parlons des donjons: Ils sont meilleurs que ceux de Arealm Reborn, plus dynamique, plus de fun et un peu plus dur. Certains donjons sont vraiment bien recherché, j'ai adoré.Notamment les donjons des raids à 24. Bien souvent les raids à 24, c'est du Rush à la folie xD. Les raids de Heavensward sont vraiment plus intense! Surtout le raid Dun Scaith où vous allez voir pleine de gens mourir xD.J'ai adoré le style de donjon des raids d'Alexander, ils sont classe. Petit nouveauté , Alexander est en quelque sorte le raid Bahamut de Heavensward sauf à la différence de Bahamut, ils ont fait en sorte que pour ceux qui veulent juste suivre l'histoire , vous allez le faire d'abord en mode normal et puis après vous allez avoir accès aux donjons en mode Satique.Les quêtes annexes durant l'épopée et bah, j'ai failli me suicidé xD. Franchement, elles sont interminable. Au début, je pensais qu'il y'avait trois ou quart . Je les fais et on en parle le plus! MAIS!!!!! Quand je les terminais d'autres popés! C'était sans fin!En ceux qui concernent les quêtes scénarisés, elles sont très bien faits.Vous avez le retour du gentilhomme, le baron détective, le raid d'alexander et les quêtes de urumachin(j'ai oublié son nom).La qualité des musique est toujours aussi magnifique et soigné comme toujours. Ils ont fait du bon travail.-Le scénario-Les nouveaux donjons et raids-Des personnages charismatiques-Certains endroits magnifiques- Pouvoir ajouter des amis d'autres serveurs , un gros plus.-La musique- Le gentilhomme-Outil de mission, toujours aussi chiant-les quêtes annexes massif ( bien que ça soit un mmopg , il y'en avait pas autant dans Arealm Reborn-Certains décors que j'ai pas aimé-La disparition des sorts de nos sous-job.