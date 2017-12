J'ai globalement passé un bon moment hier devant le film et je trouve que ce Star Wars VIII est dans la continuité du VII mais qui se détache un petit plus des codes bien ancrés de la série. Outre la réalisation, les effets spéciaux, la bande sonore et la direction artistique que j'ai trouvé très bien réussi, il y a certes des choses qui m'ont gêné pendant la lecture de ce film. Je m'explique :Alors certes dans l'épisode VII on voit un personnage dont la personnalité est tiraillé entre le bien et le mal mais est bien plus du coté obscur de la force et ses choix ne font que de s’accroître dans ce sens avec le meurtre de son père et la défaite qu'il a eu contre Rey. Au début du VIII, il se fait rabaissé comme de la merde par le suprême leader Snoke et il est plus motivé que jamais à en finir avec tout ça mais lorsque il se retrouve devant sa mère, il est comme dans l'incapacité de tirer. Par la suite il est mit en contact avec Rey et bien que celle ci à choisis sa voie, Kylo Ren est toujours dubitatif et tue son maître Snoke pour sauver Rey avec qui il s'allie le temps de quelques minutes pour encore retourner plus vilain qu'il ne l'ai déjà mais avec encore et toujours son coté impulsif et enfantin surtout lorsque il se retrouve devant Luke. Au final, on ne connait pas trop ses intentions alors qu'une fois il veut en finir avec le Premier Ordre et les Jedis, une autre fois il veut exterminer la resistance etc en somme un personnage pas vraiment charismatique ni attachant et contradictoire.Alors oui bon c'est un personnage très important de la série et il serait dommage qu'elle soit morte comme ça d'une pauvre explosion, les fans auraient gueulés mais alors pourquoi bon lui avoir donné cet espèce de pouvoir quand elle se retrouve dans l'espace. Je n'ai pas l'impression que dans les épisodes précédents elle soit doté d'un quelconque pouvoir mais celui là il est vachement puissant. Elle est la seule survivante d'une grosse explosion puis elle se retrouve dans l'espace indemne sans aucune égratignure et se réveille d'une perte de connaissance mais on se demande bien comment elle a pu rester aussi longtemps en apnée et surtout comme sans l'aide d'aucun propulseur elle a réussi à rejoindre le vaisseau. Ok bon c'est peut-être expliqué par la Force mais en fait non c'est vraiment pas cohérent du tout. Quand j'ai vu ça jme suis dis ouééé okééé.Alors oui comme dis dans un précedent article j'ai trouvé qu'à plusieurs reprises dans le film, les personnages sont souvent là au bon moment après avoir subis pas mal de merde comme Finn lorsque Rose le sauve, Rey qui subit comme Ren une grosse explosion de Force en plus de l'attaque du vaisseau de la résistance en hyper vitesse mais qui se retrouve pépère dans le Falcon Millenium alors que Ren est toujours inconscient. Sur la planète de sel, le Premier Ordre est arrivé également ultra rapidement avec un bel arsenal et surtout les walkers en mode attaque imminente alors que la résistance on juste le temps de cligner des yeux qu'ils se font déjà attaquer.: Alors oui c'est une mascotte de la nouvelle trilogie qui est le digne remplaçant de R2D2 bien que toujours présent mais j'ai trouvé que dans le film que c'est presque lui le véritable héros du film qui sauve à chaque fois ses amis d'une fin tragique en mode robot over cheaté qui est presque capable de tout faire mais bon passons.: Selon moi je trouve que c'est le véritable défaut du film. L'intrigue est certes bien mené mais au final on avance presque pas d'un pas dans l'histoire. En gros le Premier Ordre poursuit la résistance qui comme son nom l'indique ne fait que de résister et subir encore un peu plus chaque seconde, avec certes oui, quelques dégâts fait à l'ennemi mais en vain, la fuite c'est le maître mot du film. Tout est focalisé sur eux et rien n'est développé à coté mis à part quelque réponse sur la Force.Héros emblématique de la série, on pensait le retrouver en mode god tier avec mais au final bien que la personnage soit réussi, il ne brille pas beaucoup dans le film même lorsque il réussi à faire une projection pour duper Kylo Ren et aider la résistance à s'enfuir. Les enseignements que Luke donne à Rey sont certes sage mais mal amené et bien peu nombreux alors que Rey est débutante en la matière. Son apprentissage est bâclé je trouve et elle a gagné en power up sans véritable explication alors qu'elle cherche encore sa place dans tout cela. Mention spécial pour la mort plus qu'anecdotique et très mal mise en scène de Luke avec pas du tout de moment d'epicness ou d'émotions.En plus de cela je trouve dommage que Snoke soit si vite bâclé lui qui a des pouvoirs très puissant et qu'il était un personnage assez mystérieux dont on ne connait pas les origines.L'humour dans le film qui est certes présent et agréable mais mal amené une fois de plus.Malgré cela comme je l'ai dis au début, j'ai globalement bien aimé le film mais j'espère qu'on aura plus de réponses dans le IX et les incohérences assez nombreuses dans ce film soit de l'ordre du passé et que le film brille par son scénario.Que la Force soit avec Mickey