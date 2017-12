je post ici les reaction d'un mec sur jvc (sur le fofo sot) qui ma bien fait marrer,a default de me faire pleurer le mec reagit aux com de ceux qui croient en SOT :Sauf que GTA, juste au titre tu sait que tu aura un/e grand monde/ville à parcourir, avec des dizaines d’armes et véhicules, une campagne solo, du multi, des activités en veux tu en voilà, et un gameplay à peu près soigné….Là Sea of Thieves est au même tarif, mais évidement ça sera bien mieux. BGE en vue.Mais non. Pourquoi tu dis ça ? Parce que le jeu sort dans 3 mois et qu on dirait qu’il est au début de son développement ? Langue de serpent, va.70euros, c’est donné. Arrêtez de critiquer le prix. Le jeu et ses 3 activités clones les vaut largement.https://www.youtube.com/watch?v=WB9hJNfMa5MMême Peter Molyneux a du soucis à se faire.Tellement de larmes en approche.XD A 70 euros je préfère effectivement aussi un voyage.Le touchage de nouille.Si tu as passé 100 heures sur un alpha vide, imagines combien d heures tu vas passer sur un jeu a peine plein ?Sauf que ca ne marche pas comme ça… Quand tu as fait 90% du contenu en alpha, tu n’achetes pas le jeu.La notion d’exceptionnel… le prix effectivement l’est.RDV dans 3 mois XD- Des pnjs qui n’apportent rien- La chasse aux trésors aux squelettes,- La chasse aux trésors aux squalettes aux poulets.ggTu m’étonnes.Perso je ne parie pas sur un cheval qui n’a pas fait de progres en 4 ans…Ca explique effectivement que les avis soient tres objectifs…Sérieux le « de-paysan » xDDDDwww.google.frPareil, je ne pense pas que le jeu va prendre l’orientation d’avoir un vrai contenu. Et puis les vrais mondes multi c’est surfait…Je suis d’accord. C’est après mettre fait chier 2 heures à récupèrer des trésors et tuer des squelettes débiles que j’apprécie réellement un peu de multijoueur.Pas d’alliance, pas de faction. Ca a été annoncé, et vu la fréquence à laquelle on croise du monde, ca serait de toute manière bien futile…Les memes que dans ton crew, a savoir aucune.C’est vrai que ca serait dommage de passer à coté du système de combat de qualité…Trop gourmand, pour 70 euros on ne peut pas tout faire.T as cru que c’est un mmo à 50 euros ?Je crois que quelqu’un parlait de destiny plus tôt.Non c’est vrai. Destiny était poli à la sorti et pas à 70euros sur pc.en ce qui me concerne la video mavait hype mais c'est sans doute le montage qui a eu un effet sur moi ayant eu loccasion de jouer quelque heures sur l'alpha ce week end,et en fait non je suis toujours pas convaincu ,jai pu jouer avec des joueurs pc et je peux vous dire quils etaient encore moins enjoué que moi (oui parceque dans mon cas ya un peu de dammage control ,etant une exclue xbox on a envie dy croire hein^^)les +:l'eaul'explorationles bataille navales,et tout ce qui concerne les bateaules -:les fightl'IA0 challenge0 challenge0 challengepnj et vie reduite a l'essentiel (meme dans le jeu final apparement tout pnj devra avoir un but)