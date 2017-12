Analyses & avis perso

Par exclusivités on parle bien d’exclusivités, ça parait évident dans la mesure où tous les jeux One, ou presque, sortent également sur PC, ces jeux pouvant être(l’avenir nous le dira). Bon maintenant que cette précision est faite, venant on à notre propos du jour.En terme de jeux exclusifs arrivés sur One cette année, on peut définir deux catégories, ceux qui sont le résultat de la politique du constructeur et ceux qui sont sortis suite à une action directe de Microsoft (édition, partenariat…). C’est de cette seconde catégorie que nous allons parler en classant les jeux par genre de joueurs ciblés.Reconnaissons le, ce n’est pas à la xbox one que l’on pense en premier lieu quand on cherche une console pour les plus jeunes. Il se pourrait que Microsoft ait décidé d’élargir un peu son publique en proposant des titres tous publiques susceptibles de plaire aux enfants. C’est ainsi qu’on a pu voir débarquer, un jeu de gestion de ranch de l’espace tout mignon à la première personne, qui était offert aux membres gold dés son lancement sur Xbox One. On a également pu découvrir le renard dequi vient combler un manque au niveau des jeux de plateformes, un genre qui d’ailleurs, plus tôt dans l’année, avait commencé à être représenté par le remaster de. Enfin, Microsoft à réédité 2 jeux Xbox 360 (et, ainsi qu’un jeu du début de la gen avec. Malgré l’absence de skylander, 2017 est peut être l’année où la One aura proposée le plus de jeux pour les plus jeunes d’entre nous.Là par contre, s’il y a une catégorie de joueurs que Microsoft n’a jamais oublié c’est les gamers accrocs à la compétition. Cette année aura signé le retour du RTSsous deux formes, d’une part avec le remaster du premier et d’autre part avec(puis son contenu additionnel) proposant un mode de jeu plus nerveux mélangeant RTS et JCC (jeux de cartes à collectionner), d’ailleurs, en parlant de JCC, la licence Fable marche, cette année, sur les traces des jeux de cartes type Gwent ou Hearthstones avec. Les amateurs de courses automobiles ont également eu de quoi faire avecet le DLCpour Forza Horizon 3. Gears of war 4 a proposé plusieurs cartes multijoueurs tout au long de l’année, et un accord d’exclusivité temporaire a été signé pour porter le phénomènesur Xbox One.L’annulation de Scalebound et le report de Crackdown 3 semblent laisser un vide dans la catégorie des jeux qui seront jugés sur leur solo, mais les joueurs solitaire ont quand même pu accueillir cette année, qui était disponible en early access l’année dernière,, le jeu d’aventure et d’enquête spatiale par les créateurs de Gone Home, ainsi que le magnifiquequi pourrait bien s’avérer être l’un des jeux les plus marquants de la console cette année.Plus d’une centaine desont devenus jouable sur Xbox One, proposant ainsi des titres comme Street Fighter 4, metal gear solid revengence, Dragon Age Origin ou child of eden. Mais 2017 aura aussi vu l’arriver de jeux de lavia la rétrocompatibilité, permettant ainsi aux nostalgiques de redécouvrir ninja gaiden black, Star Wars Kotor ou encore Crimson Skye. Enfin,a fait son retour sous la forme d’un remaster gratuit.