Départ dans 5 semaines ! Je reste 56 nuits là bas Discutons un peu, si vous avez des conseils sur l’Indonésie (première fois), des lieux à visiter, une idée (originale) de lieu pour la Saint Valentin, j'ai pensé à un SPA mais bon ... (sur Semarang) ? Discuter un peu, histoire de me chauffer avant le départ ahah

posted the 12/18/2017 at 02:31 PM by ioop