Voici des Images du jeu Dragon Ball FighterZ :Le site officiel a été mis à jour, avec des visuels pour Beerus.Et puis des visuels de Hit. Et enfin Black Goku rosé :Pour rappel, le jeu sortira le 26 janvier prochain…Source : http://dba.bn-ent.net/character/gokubl.html

posted the 12/18/2017 at 02:27 PM by link49