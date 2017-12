Bonjour a tous !



Cela fait longtemps que je n'ai pas acheté de jeux indépendants sur Switch (dans ma famille, on ne s'achete rien entre octobre et Noël... je n'ai donc ni mario, ni xenoblade 2, ni Skyrim, ni FE Warriors etc.) et j'aimerai profiter de la période de promo pour me rattraper.

Seulement voila, il y a énormément de jeux indépendants de dispo et je ne sais pas lesquelles prendre en priorité. C'est pour cela que j'en appel a vos avis. Pour vous, quels jeux indés doivent être acheté en priorité et pourquoi.



Je signale que je possède déjà Snake Pass, VOEZ, Gracefull Explosion Machine, Has Been Heroes, Frontier : New Pionner days et Ironcast. Néanmoins, n'hesitez pas a les citer aussi si certains d'entre eux vous parraissent indispensables, ce post pouvant aussi informer d'autres possesseurs de Switch.



NB : Si quelqu'un a testé Acorn Tactics, pourrait-il me donner son avis sur ce jeu ?



NB2 : si vous connaissez une chaine youtube francophone qui teste pas mal de jeux indés Switch, je suis aussi preneuse



Merci d'avance a tous le monde