Comme toutes les grosses production (de même que les petites prod), Justice League aura droit a une sortie en double vinyle. Pas de versions colorée pour le moment.La pochette est magnifique je trouve.La soundtrack est dévoilée:Le vinyle est disponible aux US pour le moment pour 30$ sans FDP. IL sera disponible le 9 Février 2018.Le film galère toujours, il n'a pas atteint les 700 millions de $ dans le monde. Il est actuellement a 633,956,347$

12/18/2017 at 02:07 PM by leblogdeshacka