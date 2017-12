BioHazard

FrançaisHello mina sanc'est parti pour les session Marathon Biohazarddu zero jusqu'au 6en passant par les spinoff et autres.en version pour certains(oui, car j'ai pris le code veronica en euro,car il n'est pas dispoen boite ni en dema au JAPON,je suis fache!!)La version japonaise n'existe que sur le Store japonais edition Psnow. (version PS3)au contraire la version europe PS4 est une version classic PS2 avec de nouveau trophees et platine(contraiment a la version PS3 sorti en 2011)dans l'ordre chronolique de la serie(pas l'ordre de la sorti des titres)-Biohazazard Zero remaster Hd(fini avec session)(Rebacca & Billy)-Biohazard remaster Hd Chris & jill +bonus wesker rapport(fini session)-Biohazard 2 & 3 no dispo sur PS4 ou autre(mais sur Ps3,PSP,Psvita,etc) (Leon&Claire)-Biohazard code veronica (version euro Psn) (Claire&Chris)-Biohazard umbrella chronicles & Dark sides (dispo que sur wii et Ps3) (Leon,Chaire,Chris,etc)-Biohazard 4 Leon S Kennedy +Ashely , Ada-Biohazard revelations (Jill,Parker,Chris)-Biohazard 5 +DLC (Chris, sheva, jill,etc)-Biohazard revelations 2 (claire,morria, barry)-Biohazazard 6 (Leon, helena, Chris , peris, Jake & Sherry)a tres bientot durant mes directlivesentre amisc'est toiabientotrafael Bbiohazard power !!quelques images pictures googlehttps://photos.app.goo.gl/pxkfg5Srssjnk1hr2Video playlist[video]http://www.youtube.com/playlist?list=PLDfqQQsEUAu-Q0K1WNaaBcKX358K02Y9p[/video]日本語版今日は皆さん今日からバイオハザードセッションマラソン開始紹介していると思いますバイオハザードゼロからバイオハザード6までスピンオッフ付きです バイオハザードリベレーションズなど日本語のみですけどバイオハザードコ-ドベロニカは日本にボックス販売されないのでPS3版のみはPSNOWのみあるのです僕はゲ-ムはユ-ラッパ版PSNからダウンロードしたはPS2版かクラシックリマスター版です新しいトロフィーも付きですこれはPs3版の販売2011年違ってです俺は恐ったよ・・ いたいなぜ?バイオハザードメモリアル カタログ 販売じゃないです最初から最後までバイオハザード ゼロHDリマスター版 レベッカとビリーバイオハザード HDリマスター版 クリスとジルバ-ナス バイオハザード ワスカ-秘密リ-パトバイオハザード 2、3 クレアとレオンS ケネディ。ジルPS4版無いので PS3版PSP版Psvita版のみで遊んでいる出来るバイオハザード コ-ド ベロニカ クレアとクリス PS2版クラシックリマスターバイオハザード アンブレラ クロニクル PS3版WII版のみバイオハザード ダルック サイド PS3版WII版のみバイオハザード 4 レオンS ケネディバイオハザードリベレーションズ ジルとパル-カ、クリスバイオハザード5 クリスとシェヴァバイオハザードリベレーションズ2 クレアとモイラバ-リとナタリアバイオハザード6レオンとヘレナクリストピア-スジャックとシェリ-またね皆さん配信ライブしている時で会えましょお話ましょねよろしくお願いいたします。ラファエルバイオハザードパワー最強