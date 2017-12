BioHazard

Hello mina sanpas de le long discourt ou autreje vous [re]presente ma collection #biohazardedition japonaise pour la plusparten video japonais & françaisen details de toute la collectionje vous remercie d'avanceet j'espere que cela vous aura plus !!!a bientot sur mes prochains directlive sur Youtube:ryo59plusrafael Bvoici la video(en japonais)es photos sur googlehttps://photos.app.goo.gl/KXU1FWWVN6ALhBvR2DETAILSjeuxPSP,PS3,PSVita(dema)-Biohazard DC , Biohazard 2,Biohazard 3Game cube-Biohazard ZeroPS2-Biohazard CV complete-Biohazard 4PS3-Biohazard Hd remaster special package edition-Biohazard umbrella chronicles & darkside-Biohazard 4 & CV revival selection-Biohazard Revelations EU-Biohazard 5-Biohazard 5 Alternative edition-Biohazard 6 Special packagePS4-Biohazard origin collection(Biohazard Zero Hd remaster+Biohazard Hd remaster)-Biohazard 4 Hd remaster-Biohazard 5 Hd remaster-Biohazard Revelations EU-Biohazard Revelations 2-Biohazard 6 Hd remaster3DS-Biohazard RevelationsPSvita-Biohazard Revelations 2-Swith...pas encore pris ^^Guide-Biohazard 4 clear file navigation-Biohazard 4 complete editon-Biohazard 6 graphique guide-Biohazard 6 officile guide-Biohazard Outbreak file 1 guide-Biohazard Outbreak file 2 guide-Residentevil 4 guide fr-Residentevil 5 guide fr collector-Residentevil 6 guide fr-Residentevil Umbrella & darkside fr-Residentevil Revelations englishautre-Residentevil Pop Jill valentine-Biohazard 6 Key holder-Biohazard Revelations 2 portemaine (recu au TGS 2014 apres avoir fait la demo)version japonaise(c)Nolife,gamekyo,gamekyu,gamekoko,gamejuju,gameone,gameblog(c)Capcom co.ldimages