BioHazard

enfin un peu de retour sur gamekyo !! les ami(e)s !! minaApres une triste soire hier, je vous passe les details..La chance m'est enfin revenu !!Je les ai enfin recu !! commande debut novembre derniercommande via #ninningame pour 117 euros tous les 5 jeux en neuf !(2 jeux etait pour mon ami)il ya eu pas mal de retard.. surment du au succes ou autre..Mais la , cela tombe vraiment bien !!On va dire, j'ai bien fait de commencer mes directlive de la serie la semaine derniere ! (et j'ai fini juste hier Biohazard code veronica)cette apres midi ,je reprends le #biohazard marathon avec Biohazard 4 en easy^^ sur Youtube: Ryo59plusvoila , je presente ici les ouvertures en video et photospour la collection complete c'est au prochain posteimages sur googlevideo d'ouverture(en japonais)A tres bientot en directlive#bioahazardpower !!rafaelps: le prochain poste c'est sur la collection completeversion japonaise ^^(que j'ecrirai demain ou plus)