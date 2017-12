Voici une Information autour de la Saga The Legend of Zelda :Dans le nouveau livre intitulé Zelda : Breath of the Wild Master Works, Eiji Aonuma confirme qu’ils sont en train de travailler sur le prochain Opus de la Saga. Pas étonnant quand on sait que le développement du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild a débuté une fois celui du jeu The Legend of Zelda : Skyward Sword terminé. Reste plus qu’à voir la direction que le prochain Opus prendra…Source : https://www.gonintendo.com/stories/298106-eiji-aonuma-confirms-that-work-on-the-next-zelda-entry-has-alread