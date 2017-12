Salut tout le monde,Comme tout le monde, je suis allé voir Star Wars 8 ce week-end, et j'aimerais parler d'une chose qui m'a particulièrement choqué dans ce film et que personne ne semble avoir relevé:Et oui!Nous pouvons apercevoir ce pouvoir plusieurs fois dans le film, j'en ai noté pour le moment 3:- PHASMA: Lorsque Finn est sur le point de se faire décapiter et que le vaisseau de Snoke explose, Phasma et la totalités des Stormtrooper se sont visiblement retrouvé dans une autre pièce pour échapper à leur destin tragique- FINN: Lorsque Finn se retrouve sur la planète de sel sans vaisseau côte à côte avec le front ennemis, il se téléporte visiblement pour leur échapper et passer discrètement derrière Luke que se fait alors tirer dessus.- REY: Rey semble aussi doté de cette capacité puisqu'elle se retrouve dans Faucon Millénium après l'avoir abandonné pour aller sur le vaisseau de Snoke.Bref, en lisant ces lignes vous l'aurez compris, je ne parle pas vraiment d'un nouveau pouvoir de la saga, mais BORDEL C'EST QUOI CE CUT DÉGUEULASSE QUI CHIE SUR LA COHÉRENCE?Je suis un fervent défenseur du 7, qui certes ressemble énormément au 4, mais respectais une certaine cohérence globale et souvent des justifications facile (Rey qui bat Ren parce qu'il est blessé) mais au moins le tout avait du sens.Là, on se demande bien:- A quoi sert la scène du miroir?- Pourquoi ce trou c'est le côté obscur?- Si on peux niquer n'importe quel vaisseau en allant en vitesse lumière, ça remet en cause beaucoup de chose pour la série.- Comment Snoke n'a t'il pas vraiment vu les intentions de Ren? Lui qui est si puissant?- Si Yoda peux apparaître et qu'il peux faire tomber la foudre, que foutent Annakin et Obi Wan alors?Bref, j'en oublie certainement plein et je suis étonné que le film plaise plus tant il a des défauts.Je peux comprendre le côté, "on tente des choses nouvelles pour la saga" et c'est très bien, mais il faut pas non plus faire n'importe quoi. Je préfère une oeuvre plus conservatrice mais bien faite, qu'un ramassis d'idées un peu nouvelles développées à la va-vite.Et même en terme de scénario haut niveau, y a un paquet de soucis:Le début est assez poussif, pour finalement tomber dans une boucle de:1- Les gentils sont vraiment trop dans la merde pour pouvoir s'en sortir maintenant2- Twist! (souvent un peu douteux)3- On recommence! Les gentils sont vraiment trop...Bref, on voit ça beaucoup trop:L'attaque aux bombes du début, la fuite en hyper-espace, tout le passage du vaisseau de Snoke, puis le passage dans la planète de Sel, bref, on a l'impression d'être constamment dans une situation qui se désamorce et du coup rien n'évolue vraiment. Au final, à la fin du film, qu'est-ce qui a vraiment changé?Rey à suivi l'entrainement de Luke? Pas vraiment.Le second ordre n'est ni plus fort, ni affaibli.Pareil pour la résistance.Ren est à la limite le personnage qui est le seul à vraiment changer de position, et encore, il semble finalement toujours assez fragile.Bref, vous l'aurez compris, le film à pour moi beaucoup trop de soucis haut niveau, avant même de tomber dans les "Les mouvements du vaisseau de Poe qui sont irréalistes", ou "Pourquoi les bombes du début tombent t'elles si on est dans l'espace et donc pas de gravité?" que j'ai pu entendre.