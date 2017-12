Souvenez-vous lors de la sortie du jeu Destiny, une version collector (galère à trouver !! ), nommé Spectre Edition. A l'intérieur, il y avait une réplique du Spectre de bonne qualité.Aujourd'hui, Activision, propose une version Spectre intelligente a synchroniser avec Alexa qui permet de faire des commandes vocales en temps réel.Plus de 1000 lignes de dialogues et des caractéristiques sur les personnages, les lieux et les armes.Le Spectre n'est pas disponible en France (juste en import).Petit unboxing par iJustineLe Spectre est de la même qualité que celui du coffret collector. Il est à 79.99£ sans les FDPJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Destiny 2 - édition collector 166€ au lieu de 249.99€ Console Xbox One X 1 To 484€