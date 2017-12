Jeux Video

J'ai pu me procurer le film en vostfr par une source anonyme.Crachez moi dessus, m'en fous, je compte acheter le double-pack des deux parties quand disponible (donc pas avant 2020).Bon le film donc.J'ai vu le téléfilm 10 fois et lu le roman 2 fois.La crainte était là, fanboy que je suis face à la meilleur œuvre de King, et j'en ressors pleinement satisfait.Alors oui, la première heure (sur deux) a un rythme assez étrange où on dirait qu'on enchaîne les séquences ayant à priori pour but premier de "le" montrer même si certains points aident à faire progresser le scénario, sans en apprendre plus de toute façon pour ceux qui ont vu le téléfilm.Mais ça ne m'a pas empêché d'adorer. Le clown est différent, mais finalement aussi bon dans un autre style. Pas de censure, c'est gore (la scène avec Georgie m'a mis mal à l'aise), Richie est toujours là pour mettre une pointe d'humour, Bowers est digne du roman, et les nouveaux acteurs pour les "losers" sont finalement très bons.Alors évidemment, y'a pas la scène de partouze d'ados mais on s'y attendaitEt puis même si on voit des clins d’œil à la "Tortue" (ceux qui ont vu le livre comprendront), probable que ça n'ira pas au-delà même dans la partie 2.Je regrette juste que le passif de la ville soit encore survolé mais difficile d'aller au-delà pour un rythme cinématographique, et il faudra une éventuelle série TV un jour ou l'autre.- Le clown- Bien meilleur que le téléfilm- Et plus fidèle sur certains points- Casting à la hauteur- Bien gore- Je préfère le Richie du téléfilm (l'acteur)- La méta évoquée en 2 phrases- Ne fais pas peur (trop vieux nous sommes)- Pas un spoil mais le père un peu pédo de Bev, y'avait pas besoin- Devoir attendre 2 ans pour la Partie IIBien content en tout cas d'avoir passé une bonne soirée après l'immonde Dunkerque et Star Wars VIII cool mais décevant sur quelques points.(j'ai aussi vu le remake de La Momie en retard mais je ne préfère pas en parler...)