Comment la situation aurait pu être autrement, les gens (pas les joueurs) qui achètent la PSP la prennent pour sa cote multimédia, on ne peut pas mettre une console à 280 (maintenant) avec comme argument une carte d 1 Go où tu peux loger de film (ça revient à 30 la carte) et proposer des UMD films à 20 euros, avec un choix restreint, un son faible, pratiquement pas de bonus et lisible que sur ce support. C'est comme les jeux s'il marche par c est que le mec qui a une PS2 va pas s'emmerder à acheter un pal copie sur sa version PSP, qui est alors là est la comble défois plus chère sur PSP que sur PS2 (Bond baiser de Russie va être à 50 euros alors qu'il sera à 30 euros fin février sur PS2).Les bons jeux de caisse arcade, il y a pas mieux pour se défouler, le concept est revenu en force grâce à une licence. Oui je parle bien de Burnout qui existe déjà sur console de salon (4 sur PS2 ; XBOX et 2 sur gamecube). Un jeu spectaculaire pour une console portable qui joue énormément sur le visuel, le pari est-il réussi pour autant ?Animation : Jeu de course oblige, ce sont les voitures des vedettes, elles sont bien modélisées, et brillent comme un sous neuf (d’ailleurs c’est génial de les voir partir en morceaux lors des accidents).2/2Graphisme beauté : le jeu est beau, je rassure tout de suite. Les courses-poursuites se passent, soit en pleine forêt, soit dans les montagnes ou encore plein centre-ville. Les courses se passent en journée donc on voit parfaitement la route. Il y a de l’aliasing et parfois des bugs d’affichage.1.5/2Graphisme effets : alors là spectacle assuré, les crashs sont vraiment magnifiques (avec éclats se pare-brise, roues qui volent, voiture qui se cassent en deux…). Les effets d’étincelles entre les carrosseries sont légion.2/2Ralentissement : Tout est fluide, les ralentis sont très bien réalisé (j’adore voir les voitures des concurrents s’envoler, ou se prendre les barrières de sécurité).2/2Maniabilité : X pour accélérer, carré pour freiner (ne sert pas beaucoup dans le jeu), triangle pour changer de vue (extérieure et intérieure), rond pour klaxonner, L pour regarder derrière et R pour utiliser la nitro.2/2Ergonomie : le stick est parfaitement adapté au jeu, je trouve. On peut lors des ralentis des accidents diriger sa voiture pour gêner les concurrents. Le seul vrai reproche des temps de chargement longs et assez fréquent.1.5/2Solo : dans le mode principale « Tour du monde » vous débloquerez : 175 épreuves et 89 voitures. Dans la menue « course simple » vous pourrez soit faire de course (être le premier), du contre la monte (faire le meilleur temps), Road rage (envoyer le plus de mec dans le décor), des poursuites (rattraper un mec) et faire des crashs (faire l’accident le plus important, pour gagner un maximum de points).2/2Multi : Bon point un seul UMD vous permet de jouer à 2 joueurs (par contre les chargements sont assez longs). Chacun un UMD et là c’est parti pour durer un moment.1.5/2Musique : Si vous aimez le rock déchaîner, vous adorez, et vous saurez tout de suite dans l’ambiance (il y en a en tout 21, vous pouvez même choisir quelle musique vous voulez écouter lors d’une course).1.5/2Bruitage : Klaxon, crispemant de pneus, explosion, frôle qui se froissent, explosion des vitres, rien a dire.2/2Si le jeu a par moments des petits défauts techniques, un mode multijoueur avec un seul UMD par totalement au point, il devient un incontournable quand même, car ça va vite, ça casse grave et on prend son pied. Je le recommande à tous possesseurs de PSP qu’ils veulent s’éclater dans tous les sens du terme.17/20