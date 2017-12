La série Titans présente deux nouveaux personnages pour la série à venir en 2018 (pas de date précise pour le moment).Après avoir découvert le costume de Robin, joué par Brenton Thwaites.Les costumes sont plutôt classe je trouve.Pour jouer les rôles d'Hawk & Dove, Alan Ritchson et l’actrice Minka Kelly.

Like

Who likes this ?

posted the 12/16/2017 at 07:14 PM by leblogdeshacka