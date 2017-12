Bonsoir à tous, j'était entrain de me mater quelque une de mes vidéos mercenaires et bon sang que c'était trop bon ALALA, facilement parmi mes meilleurs moment de la gen précédente, le gameplay ci dessus est des version remaster PS4, merci à la fonction PSshare avec laquel j'ai enfin pu capturer quelque extraits de mon gameplay haha, bon visionnage:



Resident Evil 5: L'assemblé avec Excella









L'assemblé avec Rebecca









Resident Evil 6: Urban Chaos avec Jake







Mining the depth avec Sherry:





