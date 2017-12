Voici une Information autour de la Nintendo Switch :La version Nintendo Switch obtient les notes suivantes :- Areajugones : 90/100- Hobby Consolas : 87/100- GameSpace : 85/100- 4Players.de : 82/100- Nintendo Life : 80/100- GamePro Germany : 78/100- IGN Spain : 78/100- Wccftech : 70/100- Vooks : 70/100- Gamer.nl : 65/100Et voici sa moyenne Metacritic actuelle :Et pour comparer celles des deux autres versions consoles:La version Nintendo Switch est disponible depuis le 14 décembre...Source : http://www.metacritic.com/game/switch/yooka-laylee/critic-reviews

Who likes this ?

posted the 12/16/2017 at 05:29 PM by link49