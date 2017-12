Article massif regroupant toutes les vidéos faites autour de la sortie de Star Wars épisode VIII: The Last Jedi sur la chaîne Directive Premiere.

Au programme:



Une critique sans spoil en 180 sec





Une critique avec spoil en 180 sec





Un débat avec Alex et Fred de Cast Away Production (excellente chaîne autour des FX)





Une discussion autour du futur de la saga, et nos conseils sur l'univers étendu





Et le court métrage fait ensemble pour le 48hfp (faire un film en 48h): Stridule



Hésitez pas à jeter un coup d’œil au reste de leur créa, c'est des bons.