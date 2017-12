Le 29 Janvier 2018 sortira une réplique du Lanzor OR de Gears of War. Et il est pas mal du tout.La réplique est taille réellePDP présente le Gold Lancer gun personnalisé Gears of War 4 sous licence officielle. Les fans de la franchise populaire n'auront aucun mal à se retrouver avec la réplique en or 1: 1 de la version personnalisée de Marcus Fenix de Gears of War 4, modélisé avec précision et tiré du jeu éponyme. Pesant plus de 10 livres, cette réplique authentique or peint comprend la baïonnette emblématique tronçonneuse, vue réglable, leviers, interrupteurs de sécurité, et les lumières LED, ainsi qu'une lampe de poche amovible et entièrement fonctionnel. Pour la première fois, cette réplique de props comprendra également des effets sonores du Lancer et de la scie à chaîne du jeu, ajoutant encore un autre niveau de détail et d'authenticité.J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Réplique à l'échelle - edition limitee - Lanzor Or Personnalisé 169.99€ Bayonetta 2 + 1 Code de Téléchargement pour Bayonetta 49.99€ Xenoblade Chronicles 2 - Edition Collector 78.44€ Shadow of the Colossus 39.99€ Fire Emblem Warriors - Edition Limitée 58.54€