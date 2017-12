$165,587,000

Star Wars Episode VIII Les Derniers Jedi explose le Box Office US et mondial.Perso, le film m'a laissé un coup d'inachevé, entre des scène qui ne servent à rien et des l'humour toutes les 15 minutes, le film ne mérite absolument pas son titre de Star Wars.Alors, OK, les effets spéciaux sont propres (pas tous!! ), les nouveaux défonces, Rose est pas mal mais le côté histoire d'amour avec Finn bof. Benicio del Toro à un rôle plutôt sympa (un peu à la Han Solo)Va-t-il faire 2 milliards ? Je ne l'espère pas.