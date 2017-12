Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter World :Selon Ryozo Tsujimoto, il faudra entre 40 et 50 heures pour terminer le mode Solo. A titre de comparaison :- Monster Hunter Generations : Solo : 59 heures, Solo + Extra : 96 heures- Monster Hunter 4 Ultimate : Solo : 87 heures, Solo + Extra : 158 heures- Monster Hunter Tri : Solo : 58 heures, Solo + Extra : 152 heures- Monster Hunter Freedom 2 : Solo : 49 heures; Solo + Extra : 69 heuresCet Opus se situera donc dans la fourchette basse de la Saga. Pour rappel, le jeu sortira le 26 janvier prochain sur Ps4 et Xbox One, et plus tard sur PC…Source : http://twinfinite.net/2017/12/monster-hunter-world-length/