Bonjour Messieurs-Dames.



Voici la critique ciné (avec spoilers) de Star Wars Episode VIII : Les Derniers Jedi avec Yannick Dahan, Anaïs Bordages, David Honnorat, Stéphane Moïssakis, Julien Dupuy, Daniel Andreyev et Alexandre Hervaud :







Pour ma part l'analyse la plus pertinente et que je rejoins totalement vient de Julien Dupuy vers 22:09 !



Bon visionnage.