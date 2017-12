NIS America est heureux d’annoncer que Fallen Legion: Rise to Glory sera disponible en Europe et en Amérique du Nord sur Nintendo Switch™ en 2018.







Sorti précédemment sur PS4 ( Sins of an ) et sur PS Vita ( Flames of Rebellion ), le jeu sera de retour sur Nintendo Switch™ et combinera les deux histoires en une seule et même version physique.



À propos de l’histoire :



Avec Fallen Legion: Rise to Glory, vivez l’histoire de Legatus Laendur et de la Princesse Cecille. Quel camp choisirez-vous pour décider du sort de Fenumia ?



Dans Fallen Legion: Sins of an Empire, combattez aux côtés de la Princesse Cecille (et un grimoire parlant quelque peu grivois), affrontez des hordes de monstres et dressez-vous contre le coup d’état perpétré par Legatus Laendur. Un empire au bord de l’effondrement est entre vos mains. Parviendrez-vous à rétablir sa gloire passée ?



Dans Fallen Legion: Flames of Rebellion, découvrez Legatus Laendur, brillant stratège ayant les faveurs du peuple, qui a combattu sur le front au nom de l’Empire Fenumien. Lorsqu’il découvre pourquoi ce dernier est en train de pourrir de l’intérieur, il jure de renverser la famille royale. Fenumia a englouti sa terre natale, parviendrez-vous à la reprendre ?



Points forts du jeu :



Reprenez le monde de Fenumia : Suivez le destin de la Princesse Cecille ou de Legatus Laendur et profitez de deux perspectives différentes proposées dans Sins of an Empire et Flames of Rebellion.



Prenez la tête d’une légion : Contrôlez quatre personnages simultanément et maîtrisez des attaques combinées dévastatrices dans des combats dynamiques en temps réel.



Montez sur le trône : Tout en affrontant les armées rebelles, vous devez prendre en une fraction de secondes des décisions cruciales pour votre royaume. Vous rangerez vous du côté des mercenaires de « Prime Legion », des nobles du « Council of Princes » ou des cabalistes du « March Congress » ?



Des graphismes 2D somptueux : Des griffes d’une manticore menaçante aux briques du Château de Fenumia, chaque élément a été dessiné à la main pour créer un monde fascinant.

Nintendo Town - http://www.nintendo-town.fr/2017/12/15/fallen-legion-rise-to-glory-sannonce-en-europe-sur-nintendo-switch-en-2018/