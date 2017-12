Voilà je suis assez surpris de voir que personne n'a fait l'article alors voilà, y'a eu un patch récemment y'a 2 jours qui a énormément amélioré le jeu globalement, surtout la version PS4:- Grosse améliorations de l'input lag de 2 frames sur PS4 (aussi sur Xbox mais la différence est moindre vu qu'il était déjà en dessous de celui de la version PS4)- Et aussi importante amélioration du netcode.- Correction de quelque bugs par ci par la.Voilà, en gros le jeu est enfin jouable sur consoles, jusqu'ici et pour une raison inconnue seul la version PC était bien optimisé,avec input lag au top et excellent netcode, contrairement aux version consoles. Mais avec ce derniers patch le jeu est enfin équivalent sur tout les supports.