Salut les loulous !Une petite question et je supprimme dès que j'ai ma réponse.Quelqu'un sait si la VOST est dispo sur la version pal de SPLAD ? Et sur la version UK/US y'a t'il des sous titres FR ? Ou anglais ? Y'a t'il une différence sur ce paramètre entre la one et la ps4 ?La VF étant gerbante j'essaie de me renseigner avant de passer à la caisseMerci et passez de bonnes fêtes !