Voici une Information concernant le jeu The Witcher III : Wild Hunt :Les fans du jeu attendent patiemment que la mise à jour soit disponible sur Xbox One X, mais les développeurs ont été silencieux au cours du dernier mois à ce sujet. Cependant, il semble que les développeurs de CD Projekt RED offre un cadeau de Noël aux joueurs Xbox One X prochainement. En effet, le site Web de Microsoft mentionne maintenant que la mise à jour arrivera bientôt. Chaque fois que le statut d'un jeu Xbox One X passait de "En développement" à "Pour bientôt", le patch tombait la semaine suivante. Avec la puissance supplémentaire de la Xbox One X, il sera possible de jouer au jeu The Witcher 3 : Wild Hunt en 4K, tout en offrant de nombreux réglages visuels tels que des ombres de meilleure qualité et un meilleur rendu des textures. Bref, une nette amélioration des performances globales…Source : https://wccftech.com/the-witcher-3-xbox-one-x-coming-soon/